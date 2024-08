Traffico Roma del 05-08-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

bravi rallentamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dall'anagnina e l'ardeatina fine su percorso Urbano della A24Teramointenso tra Portonaccio e la tangenziale est code per incidente sulla via Tiburtina all'altezza del grande raccordo anulare in direzione fuorilavori in corso sulla via Pontina che rallentano la circolazione Strampelli e via Ardeatina direzione sud riduzione di carreggiata in largo Preneste per lavori all'altezza di via di Portonaccio rallentamenti e code in caso diintenso rallentamenti nel quartiere Torraccia via Carlo Arturo jemolo per un incidente avvenuto all'altezza di via Enrico jovane