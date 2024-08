Stati Uniti-Brasile oggi in tv volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Glisono pronti a sfidare il, nel primo match valido per la fase eliminatoria del torneo didei Giochi di. La nazionale a stelle e strisce ha concluso nel miglior modo possibile la fase a gironi, ottenendo la testa della classifica della Pool C e rimanendo, fino ad ora, imbattuta. Dall’altra parte della rete saranno presenti i brasiliani, affamati di riscatto dopo un girone complesso. Il, che ha condiviso con l’Italia la Pool B, è stato infatti sconfitto due volte, finendo in terza posizione la prima fase del torneo., in terra francese, le due squadre scendono in campo alla ricerca di un pass per la semifinale, dove incontreranno la vincitrice tra Slovenia e Polonia. Il via della partita è in programma per le 21:00 del 5 agosto.