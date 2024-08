Specializzandi Medicina ' subito incontro con Bernini e Schillaci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - "Serve con urgenza uncon i ministri dell'Università e della Ricerca, Anna Maria, e della Salute, Orazio", in merito alla nota interpretativa del Mur che intende ripristinare l'esame per il passaggio d'anno dei mediciassunti con il cosiddetto decreto Calabria. Lo chiedono le associazioni italiane maggiormente rappresentative dei medici in formazione specialistica - Anaao Assomed, Als e Gmi - che ribadiscono la loro contrarietà alla "nota interpretativa che non solo va contra legem, ma crea ulteriori dubbi e contraddizioni tipiche di quando si cerca di fermare il vento con le mani". Per gli, si legge in una nota congiunta delle tre sigle, "l'interpretazione confermata dalla ministraal recente Question time alla Camera" è "errata e capziosa".