Sospiro di sollievo per Conte | l’infortunio non preoccupa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nessunazione in casa Napoli perdel calciatore: potrebbe essere presto di nuovo a disposizione diSi sta per avvicinare la fine di questo ritiro pre-campionato. Il Napoli sabato ha disputato l’ultimo test prima degli impegni ufficiali: gli azzurri saranno in campo al Maradona il 10 agosto per il primo turno di Coppa Italia contro il Modena. L’ultima amichevole non è andata benissimo: dopo una buona scia di vittorie e, soprattutto, prestazioni, contro la squadra di Michel si sono notate le prime difficoltà. Il percorso tecnico dei catalani è lungo e, nell’ultima stagione, sono riusciti a guadagnare l’incredibile qualificazione in Champions League. Parliamo quindi di una squadra interessante, che ha una forte identità dal punto di vista del gioco e ha grosse certezze, nonostante le cessioni importanti.