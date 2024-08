Semifreddo agli Amaretti | freschissimo e super goloso!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilè un dessert fresco e, perfetto per queste sere d’estate. Prepararlo è semplice e piuttosto veloce, ma ricordiamo che dovrà sostare in frigorifero per 5 ore prima di raggiungere la giusta consistenza. Giochiamo d’anticipo allora e organizziamoci per tempo. Una volta pronto, possiamo conservarlo in freezer per un mese, ma lasciamolo a temperatura ambiente per una decina di minuti prima di servirlo in modo da ammorbidirlo e renderlo cremoso e scioglievole. Servono pochissimi ingredienti: panna, mascarpone, latte condensato,e crema spalmabile alle nocciole. Sarà quest’ultima a regalare un retrogusto davvero irresistibile che conquisterà grandi e piccini.