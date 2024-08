Saverio Tommasi presenta i suoi libri a Civitella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 –Ultimo appuntamento del Festival delle Musiche con lo scrittore e giornalista fiorentino invitato a dare voce lì dove il suono s’interrompe Ultimo appuntamento del Festival delle Musiche ain Val di Chiana con un incontro che, interrompendo il suono, si sofferma sul racconto sulle voci dell’oggi per immaginare il domani. Mercoledì 7 agosto, con inizio alle ore 21:15 presso la Rocca di, sarà lo scrittore e giornalistaa gettare luce sull’oggindo le sue ultime pubblicazioni intervistato dal giornalista Andrea Laurenzi. Ingresso libero.è scrittore e giornalista per Fanpage.it, autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero, privilegiando temi legati ai diritti umani e civili.