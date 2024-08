Riflettori sul condominio Barbecue e condizionatori | come gestirli senza litigare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 – Con la bella stagione escono dal letargo alcuni problemi tipicamente estivi. Eccone allora alcuni che sommano il rapporto condominiale o di vicinato degli immobili, a quello prettamente umano: ile l’aria condizionata. A spiegareaffrontarli è l’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. Partiamo dal, croce e delizia di tanti condomini. "Il, che dona succulenti pietanze, in realtà è più noto per essere al centro di acerrime discussioni tra vicini perché, quando in uso, genera fumi e odori (il termine tecnico è "immissioni") che, talvolta anche grazie alla ventilazione sfavorevole, invadono le proprietà confinanti o vicine".si affronta il problema? "Per il fumo va richiamato l’articolo 844 del Codice civile che ne vieta l’immissione oltre una soglia di tollerabilità.