Regolamento sorteggio spareggio Conference League 2024 2025 con la Fiorentina | come funziona

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildegli spareggi di qualificazione della nuova/25 avrà luogo lunedì 5 agosto presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon.è noto la fase a gironi diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Prima però bisogna arrivarci. E per la– finalista nelle prime due edizioni – loè il primo grande esame della stagione. Al via nell’ultimo turno di qualificazione ci saranno 48 squadre: 10 nel percorso campioni e 38 nel percorso piazzate.