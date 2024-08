Referendum ormai siamo alla farsa | ora arriva pure quello sullo Ius soli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non solo autonomia, premierato, Jobs Act. Ora si affaccia anche l’ipotesi di unIus. La proposta è stata lanciata da Riccardo Magi di +Europa, che si sarebbe già messo al lavoro per compattare intorno al quesito i partiti della sinistra ed espressioni del mondo associativo. Insomma, con la semplificazione delle procedure resa possibile draccolta di firme online, qualcuno a sinistra sembra averci preso gusto. Ma la faccenda è meno lineare di come sembra e apre interrogativistrumento e sulle sue finalità. Magi lancia ilIusIn sostanza, il quesito cui sta lavorando Magi dovrebbe chiedere l’abrogazione della parte della legge del 1992 che prevede che i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri possano chiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni, avendo vissuto ininterrottamente nel nostro Paese.