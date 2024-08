Parigi 2024 | Martusciello Fi ‘italian style meglio dei favoritismi e del macronian style’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – ?Mille voltel’Italiandella disorganizzazione e deii?. Così Fulvio, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, commenta le parole del judoka tricampione olimpico Teddy Riner il quale, al termine della gara con l?azzurro Gennaro Pirelli, persa a testa altissima, anziché complimentarsi con l?avversario ha detto: ?Italian?. Una risposta piccata alla legittima richiesta del napoletano Pirelli di applicare le regole dopo che l?arbitro non ha sanzionato per la terza volta Riner. Penalità che avrebbe decretato la vittoria del nostro atleta”.?Da napoletano sono pienamente orgoglioso – afferma– della prestazione di Gennaro Pirelli che, combattendo con cuore e coraggio, ha tenuto testa al gigante francese di 40 kg in più e con un record di imbattibilità di ben 10 anni.