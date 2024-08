Oltre la metà dei giovani pronti a mansioni in estinzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) DIROMPENTI, equilibrati, ottimisti, incerti, demotivati. Questa è la fotografia deiitaliani scattata dall’indagine condotta da Ipsos per il Myllennium Award “Tra l’oggi e il domani: aspirazioni, sfide e prospettive lavorative deiin Italia”. L’indagine ha focalizzato l’attenzione sulle prospettive lavorative dei, in particolare alla luce delle nuove sfide digitali. Un aspetto centrale dell’indagine riguarda l’interesse deiper l’intelligenza artificiale (IA). Ben 3su 5 (62% degli intervistati) dichiarano di conoscere questa tecnologia, con un 14% che si considera molto competente in materia. Tuttavia, questa conoscenza proviene principalmente dai social media (46%) e dai mezzi di informazione (35%), più che dall’università o da enti di ricerca (21%).