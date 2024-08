Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia dello Skeet Misto è oro | Bacosi-Rossetti battono gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 5 agosto– E' splendido oro nel tiro a volo. La coppia tricolore formata da Dianae Gabrieleha battuto gliin finale per 45-44, nello, ed è salita sul primo gradino del podio, alledi. Siacheavevano vinto la medaglia d'oro individuale a Rio 2016. In seguito, ancora laera salita sul secondo gradino del podio a Tokyo 2020. E' ancora trionfo per gli Azzurri. Perè la medaglia numero 25 e il nono oro vinto ai Giochi.