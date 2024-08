Nun Taste of Middle East – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) NunofVia Spallanzani, 36 – 20129Tel. 02/91637315 Sito Internet: www.nun.com Tipologia: street food mediorientale Prezzi: panini e piadine: con kebab di pollo 7,10/8,90€, vegetariani 7,60/8,60€, vegani 7,60€, contorni 2,90/4,90€, condimenti e salse 0,50€ l’una Chiusura: Lunedì OFFERTA Calo di voto per questo locale che ha fatto di alcuni piatti della cucina medio-orientale il suo vessillo. Il menù è snello e intuitivo, con alcune proposte “combo” per il pranzo e per l’aperitivo a un prezzo vantaggioso e la possibilità di scegliere il tipo di pane (tra piadina e pane arabo), i vari condimenti, nonché le salse.