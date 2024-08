Nona giornata Parigi 2024 | Errani e Paolini oro nel doppio Paltrinieri d’argento nei 1500 come il fioretto maschile

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il settimo oro olimpico italiano giunge grazie alla coppiache, nella, trionfano in rimonta nella finale delfemminile contro le avversarie russe Andreeva e Shnaider per 2-6, 6-1 e 10-7. I due argenti, invece, sono ad opera di Gregorioneim sl e della squadra diche si è arresa al Giappone.: STORICO ORO NEL TENNIS PER LA COPPIAStrepitosa vittoria delle due ragazze che salgono sul gradino del podio olimpico più alto battendo le russe al termine di un match difficile. Le italiane iniziano male il primo set, tanto che sul 2-1 le russe strappano il primo turno di battuta, rischiando di riprendersi anche un paio di giochi più tardi. Sul 5-2 in favore delle russe, queste ultime archiviano in loro favore il primo set.