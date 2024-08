Non rispondete a questi numeri L’ultima truffa delle chiamate dai +351 cosa c’è dietro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le autorità italiane hanno lanciato un allerta riguardo a un crescente fenomeno di truffe telefoniche provenienti dal Portogallo, contrassegnate dal prefisso internazionale. Questa nuova modalità di raggiro ha già colpito numerosi cittadini, in particolare quelli in cerca di lavoro, e ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei dati personali. Le, che inizialmente possono sembrare innocue, spesso iniziano con un messaggio pre-registrato che invita il destinatario a contattare un numero specifico. >> “Stop a quelle scocciature”. WhatsApp, la nuova funzione sui gruppi Il messaggio può riguardare opportunità di lavoro, affermando che un curriculum è stato selezionato per una posizione interessante.