Mercato Lazio in bilico tra un nuovo esterno e le cessioni degli esuberi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma 5 agosto 2024 - A Formello è una giornata di riposo per i giocatori biancocelesti. Dopo il successo a Frosinone per 0-2 in amichevole contro i gialloblu, Marco Baroni concede una domenica libera ai propri ragazzi e programma la riapertura dei cancelli del centro sportivo solo da lunedì. L'obiettivo sarà così la preparazione delle due amichevole rimaste prima dell'avvio della Serie A, quando il 7 agosto affronterà in Inghilterra il Southampton e il 10 agosto invece il Cadice. Intanto restano al lavoro per il recupero Mario Gila e Nuno Tavares, con Gaetano Castrovilli invece atteso a un percorso differenziato per continua a trovare la migliore condizione fisica. A restare aperti per i lavori in corso della prestagione sono gli uffici del centro tecnico, che ospitano gli uominilaziali a caccia dell'ultimo uomo per completare la rosa di Marco Baroni.