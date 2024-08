LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 5 agosto in DIRETTA | magie d’oro da ginnastica e tiro a volo Tortu e Desalu avanzano in semifinale nei 200

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21 TENNIS TA– Sono iniziati gli ottavi di finale di finale dei tornei a squadre tanto al maschile quanto al femminile. 20.18 ATLETICA – Sarà ripescaggio per Diego Aldo Pettorossi che chiude quarto con 20?63. Vince Bednarek con 19?96, secondo Ogando 20?04, terzo Hartmann con 20?30. 20.15 ATLETICA – Ancora atletica italiana coinvolta, sempre nei 200 metri maschili. Dopo, è il momento di Diego Aldo Pettorossi. 20.13 CALCIO – La Spagna è la prima finalista per il torneo di calcio maschile, dopo aver avuto la meglio per 2-1 sul Marocco. Gli iberici si giocheranno l’oro contro la vincente del match Francia-Egitto, mentre i marocchini avranno comunque la chance di salire sul podio provando a giocarsi il bronzo. 20.