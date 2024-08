LIVE Cobolli-Korda 6-4 2-6 0-6 ATP Washington 2024 in DIRETTA | l’americano torna a vincere un torneo svanisce il sogno dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.49unATP dopo oltre 3 anni. Nel 2021si impose nell’ATP 250 di Parma battendo in finale Marco Cecchinato. Dopo un digiuno durato più di 36 mesi lo statunitense puòre a gioire. 02.47 4-6, 6-2, 6-0 Gioco, partita ed incontro Sebastianpiazza un’ottima prima ad uscire e vince l’ATP 500 di. 40-15 Servizio e dritto perche si conquista due championship points. 30-15prova ad anticipare la risposta con il rovescio. La seconda diperò salta molto e manda fuori giri l’italiano. 15-15 Profondo il drittoche forza l’errore all’avversario. 15-0 Termina in rete il rovescio dell’italiano che rimane lontano dalla palla al momento dell’impatto.