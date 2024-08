LIVE Cobolli-Korda 1-1 ATP Washington 2024 in DIRETTA | inizia la finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15lavora bene la prima ad uscire giocando un kick vincente. 0-15 Ottima risposta dell’americano 1-1 Gioco: servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Termina lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0non trova il campo con la risposta. Al servizio Sebastian1-0 Gioco: scappa in lunghezza la risposta di. 40-30 Servizio al centro e dritto ad incrociare. 30-30 Risposta stretta dell’americano che trova un grande angolo con il rovescio.ci arriva in allungo ma non supera la rete. 30-15 Risposta profonda diè lento in uscita del servizio ed è costretto a giocare un dritto in controbalzo che termina in corridoio. 30-0 Scappa in lunghezza la risposta di rovescio dell’americano. 15-0 Lob vincente dell’azzurro che supera l’avversario.