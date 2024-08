Libano attacca Israele | feriti non gravi e un incendio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Cominciano gli attacchi aerei suda parte del. Ad essereun ufficiale e un soldato nella zona nord del Paese. I due“sono stati evacuati in ospedale per ricevere cure mediche. Le loro famiglie sono state informate. Anche i Vigili del Fuoco distanno operando per spegnere unscoppiato nell’area a seguito dell’attacco”. Questo quanto dichiarato dall’IDF.: il bilancio nella notte ad Ayelet HaShahar, nel nord del Paese, in seguito ad un attacco aereo del: lo riporta l’Idf su Telegram senza specificare il tipo di arma utilizzata nell’attacco. In un comunicato dell’Idf si afferma che “Nell’alta Galilea sono stati identificati numerosi obiettivi aerei sospetti provenienti dal