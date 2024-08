Lavoro l’Italia dei contratti scaduti | quasi cinque milioni di italiani in attesa del rinnovo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 agosto 2024) In Italia, terra di paradossi e contraddizioni, c’è una storia che si ripete con regolaritàmatematica: quella deicollettivi nazionali di(Ccnl). Un fenomeno che, lungi dall’essere marginale, coinvolgedi lavoratori indi unche tarda ad arrivare. I numeri, forniti dall’Istat e riportati da Pagella Politica, parlano chiaro: a giugno 2024, il 36% dei Ccnl risultava scaduto. Tradotto in termini umani, significa chedi lavoratori dipendenti aspettano uncontrattuale. Un’che, in alcuni casi, si protrae da anni. Il dato più allarmante riguarda la pubblica amministrazione, dove il 100% deiè scaduto. Un record negativo che fa impallidire persino il settore giornalistico, dove iattendono unda otto anni, precisamente da dicembre 2016.