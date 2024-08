La Fortitudo punta alla partenza sprint E aspetta Aradori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mancano due settimane all’inizio del raduno e della preparazione dellache prenderà il via lunedì 19 agosto. Test fisici nei giorni precedenti, raduno con relativo saluto al pubblico e presentazione dei nuovi volti, poi tra due lunedì tutti in palestra agli ordini di Devis Cagnardi e del suo staff per preparare la stagione. Vacanze agli sgoccioli per Matteo Fantinelli e compagni che presto saranno in campo al PalaZola per la preparazione estiva che gli attende. Un mese di preparazione e di amichevoli, che sono al vaglio di coach Cagnardi, visto che il primo apmento ufficiale della stagione è la Supercoppa in programma il 21 e 22 settembre al Modigliani Forum di Livorno. Dopo l’overture in riva al Tirreno dsettimana successiva, 29 settembre prenderà il via del campionato a cui la nuovadovrà farsi trovare immediatamente pronta.