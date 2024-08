Karina Cascella dopo aver rifiutato il Grande Fratello | C’è chi è disposto a tutto per la tv ma io no E sul possibile ruolo da opinionista…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha, seppur solo per pochissimi istanti, reso felici i numerosi fan che sognano di vederla tornare in televisione. Qualche giorno fa infatti, il portale Dagospia, aveva annunciato i primi quattro nomi dei concorrenti del prossimoe in primis c’era proprio quello di. Pronta però è stata la smentita della diretta interessata che, attrso video su Instagram, ha dichiarato dibloccato la trattativa. Da quel momento i fan l’hanno tempestata di messaggio tipo: “Non vedo l’ora di vederti al Gf”. E così, ancora una volta,ha chiarito: Mi spiace deluderti. Forse non hai avuto modo di vedere le mie storie successive alla notizia che mi dava come concorrente ufficiale. Ho scelto di non proseguire la trattativa. Le priorità in questa fase della mia vita sono altre. Ad ogni modo ringrazio del supporto.