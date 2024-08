ITALIA – GIAPPONE | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024) E’ terminata la fase a gironi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e gli azzurri hanno concluso il proprio girone al 1° posto grazie alle 3 vittorie conquistate contro Egitto, Brasile e Polonia. Gli azzurri hanno giocato l’ultimo match del proprio girone contro la Polonia, match valido per il 1° posto in classifica. L’ha messo in scena una prestazione di altissimo livello, rifilando parziali come 25-15 e 25-18 proprio alla corazzata polacca. Gli azzurri hanno messo in atto prestazioni sempre più convincenti aumentando ancora di più la speranza per una medaglia olimpica di altissimo valore.