Industria della pelle biennio da incubo I fratelli Carlacchiani | L’antidoto alla crisi? Sostenibilità e innovazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sembra essere conciata davvero male. L’ha fatto registrare unda. Un calo del 6,5% nel 2023, una riduzione in volume del 9,5%, previsioni future nazionali che si aggirano tra il -10 e il -15% sui dodici mesi precedenti secondo il Servizio Economico di Unic (Concerie Italiane). In particolare, il comparto ha osservato un complessivo incremento dei costi, dai prodotti chimici all’energia fino alle spese di depurazione e delle lavorazioni conto-terzi, che stanno riducendo i margini operativi delle aziende specializzate, complice anche la difficile situazione internazionale. Le destinazioni d’uso su cui opera l’impresa dei pellami sono inanche per l’aumento consistente dei prezzi (dal 50 al 300%) di tutte le materie prime.