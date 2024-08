Incontro a Napoli e maxi affare | Manna ci prova

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

Manca meno di un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il, dopo le operazioni Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, non è riuscito a fare altro. Antonio Conte ha chiesto rinforzi: almeno un altro centrocampista, che possa sostituire numericamente Zielinski, e una valida alternativa a Politano e Kvaratskhelia. Inutile ribadire poi la questione centravanti: senza la cessione di Osimhen, l'arrivo di Lukaku non si sblocca. Quello che, invece, può aiutare ila fare altre operazioni in entrata sono le altre uscite e, in queste ore, si sta concretizzando quella di Gianluca Gaetano, in gol contro la Casertana nell'ultimo allenamento congiunto a Castel di Sangro.