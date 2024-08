Ho visto un ciccione coi capelli rossi che mi diceva ‘scemo’ potrei scavalcare e venire lì | Fabrizio Corona choc alla Notte Bianca di Cavarzere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) È nuovamenteshow. Venerdì 2 agosto il comune diha organizzato l’annualee l’ospite “d’onore” della serata era proprio l’ex re dei paparazzi, chiamato a tenere un dj set dal palco allestito nella piazza del paese. I malumori, stando a quanto riportato da Il Gazzettino, sarebbero cominciati già durante la conferenza stampa indetta dal sindaco e dal comitato organizzatore “Cavarzeriamo”: in molti infatti hanno obiettato come – visti i suoi precedenti penali –non fosse il personaggio ideale da presentare ai numerosi giovani presenti all’evento. Insinuazioni alle quali aveva prontamente risposto il primo cittadino Piefrancesco Munari, che aveva sottolineato come la popolarità diavrebbe portato visibilità ed introiti a tutto il paese.