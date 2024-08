Ginnastica artistica Manila Esposito e Alice D’Amato si giocano le medaglie tra trave e corpo libero Biles per il pokerissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ultima giornata di gare per laalle Olimpiadi di Parigi 2024, oggi (a partire dalle ore 11.45) si disputano le ultime Finali di Specialità e l’Italia vuole sognare con, entrambe impegnate allae al. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la squadra insieme alle compagne e aver preso parte all’atto conclusivo del concorso generale, le due azzurre andranno a caccia di un altro grande risultato per chiudere in bellezza questa partecipazione ai Giochi.può puntare in alto sui 10 cm: il suo esercizio può toccare anche picchi di 14.200-14.300 e con questi punteggi si può anche ambire a una medaglia, soprattutto se qualcuno là davanti dovesse sbagliare.