Geico e la svolta con la verniciatura a zero impatto | | Ci ampliamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) DOPO due anni lenti, il 2023 è stato molto positivo e si annuncia buono anche il 2024. C’è chi, pur lavorando nel settore dell’automotive, riesce ad andare a gonfie vele in un momento in cui il comparto attraversa un periodo complesso. Tra i player del settore vi è, un global supplier per la fornitura chiavi in mano di impianti e reparti diper le principali case automobilistiche di tutto il mondo. Lanel 2023 è avvenuta grazie a impianti diper le scocche che l’azienda di Cinisello Balsamo (Milano) è riuscita a piazzare negli Stati Uniti a produttori di auto elettriche.