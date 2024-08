Francesco la letteratura ci insegna a vedere con gli occhi degli altri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 agosto 2024) Domenica quattro agosto, quando per tutti comincia davvero l’estate nel senso del periodo estivo dedicato al riposo, al tempo per sé, Papaha pubblicato una lunga lettera ai suoi preti, ma a veder bene non solo a loro, ma a tutti i cristiani, sull’importanza della lettura di romanzi e poesie. “Spesso nella noia delle vacanze, nel caldo e nella solitudine di alcuni quartieri deserti, trovare un buon libro da leggere diventa un’oasi che ci allontana da altre scelte che non ci fanno bene. Poi non mancano i momenti di stanchezza, di rabbia, di delusione, di fallimento, e quando neanche nella preghiera riusciamo a trovare ancora la quiete dell’anima, un buon libro ci aiuta almeno a passare la tempesta, finché possiamo avere un po’ più di serenità.