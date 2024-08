Ecuador consegnati alla diplomazia reperti archeologici ritrovati a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Noveprovenienti dall’sono stati trovati e sequestrati a casa di un collezionistano. Dopo le indagini che ne hanno attestato l’autenticità isono stati già riall’ambasciatore dell’e torneranno nella loro terra d’origine. L’indagine dei carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di, coordinati dProcura capitolina, era partita proprio da un’attività per contrastare la commercializzazione diimportati illegalmente dai Paesi del Centro Sud-America. Isembravano risalire alle civiltà precolombiane e/o preispaniche, come poi confermato dagli archeologi dell’Istituto Nazionale del Patrimonio Culturale Direzione di Gestione del Rischio del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura dell’