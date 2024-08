Criptovalute Bitcoin in caduta libera

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Negli ultimi giorni, il mercato delleha subito un crollo significativo, conche ha visto il suo valore precipitare al di sotto dei 60.000 dollari. Questo declino ha generato panico tra gli investitori e sollevato numerosi interrogativi sulle cause e le prospettive future del settore., le cause del crollo Uno dei principali fattori che ha contribuito al recente crollo del mercato delleè l’incertezza economica globale. L’annuncio di politiche monetarie restrittive da parte della Federal Reserve – la banca centrale degli Stati Uniti – ha generato preoccupazioni tra gli investitori, portando a una vendita massiccia di asset più rischiosi come le. Inoltre, le tensioni geopolitiche, in particolare tra Stati Uniti e Cina, hanno ulteriormente alimentato l’instabilità del mercato.