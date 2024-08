Come finisce il film I segreti di Osage County | la fine di una matriarca

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Alladeldi, nell’ultimo confronto tra Violet e Barbara, Violet ammette di essere stata contattata da Beverly dal motel la settimana dopo la sua partenza, ma di non aver fatto nulla per aiutarlo fino a quando non ha prelevato del denaro dalla loro cassetta di sicurezza. A quel punto, lui si era già ucciso. Questa rivelazione induce Barbara ad andarsene, rendendosi conto che la madre è irrecuperabile. Violet rimane sola con Johnna. Violet inizia a ballare con la musica ad alto volume, ma presto è troppo turbata e va a cercare Johnna per trovare conforto. Barbara, guidando attraverso le pianure, si ferma, scende dall’auto e piange. Poi risale in macchina e continua verso ovest, seguendo le indicazioni stradali per Wichita, Salina e Denver.