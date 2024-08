Cimiteri nel degrado a Roma sterpaglie coprono le tombe al Verano

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 agosto 2024)nelall’interno del territorio dicoperte da erba secca ealcoperte al Cimitero deldi– (Fa Schifo) – ilcorrieredellacitta.comTorniamo anche oggi a parlare del pietoso stato in cui versano idi. Oggi facciamo un salto all’interno dello storico Cimitero del, che già nei giorni scorsi aveva fatto notizia per un pesante stato die soprattutto la presenza di molteplici roulotte nomadi sul proprio perimetro. Se la situazione era grave sulla cinta perimetrale, le condizioni di decoro non migliorano all’interno del campo santo. Ilall’interno del Cimiterodi: la denuncia dei residenti Dopo le denunce di Stefania Martelloni (CdQ Casal Bruciato) e il consigliere Fabrizio Santori, le nuove immagini shock delarrivano dalla paginaFa Schifo.