Ciclismo su pista chi sono le avversarie dell’Italia nell’inseguimento a squadre La Danimarca spaventa

(Di lunedì 5 agosto 2024) È il grande giorno dell’esordio dei campioni olimpici in carica. Ai Giochi di Parigi 2024 debutta ilsue vanno subito in gara gli azzurri dell’inseguimento amaschile, trionfatori tre anni fa in quel di Tokyo. Oggi in programma il turno preliminare, che sarà già fondamentale in vista della corsa per le medaglie: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni devono entrare al meglio in gara per timbrare già il cartellino verso primo turno e finali, nelle quali ci sarà la battaglia per il titolo. Gli azzurri dovranno già far segnare un tempo molto basso, magari anche vicino al 3’50”, per apparecchiare la tavola. I rivali infattiagguerritissimi: a partire dallache è stata già l’avversaria per il titolo in quel di Tokyo.