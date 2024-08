Certi amori non finiscono Tornano Tudela e Cinquini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Eppur si muove: la terra sicuramente, ma anche il mercato hockeistico delle due formazioni reggiane che disputano il campionato di Serie A2. Sono due i nomi nuovi che arrivano alla corte del confermato tecnico Eduard Granell, o per meglio dire due cavalli di ritorno che essendosi trovati bene negli scorsi anni hanno deciso di tornare. Si tratta del cileno Gabriel, 30 anni, 38 gol nella passata stagione nelle file del Modena, tra campionato e coppa.fu protagonista "passivo" di un episodio a fine gennaio a Scandiano: colpito al capo (involontariamente) da Deinite, il cileno finì all’ospedale e gli furono applicati cinque punti di sutura. Ernest Khakonga, 21 anni, è l’altro atleta che torna a Correggio, dopo l’ultima stagione disputata a Scandiano in cui tra campionato, coppa e campionato under 23 ha segnato 25 gol.