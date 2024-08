Audi | nuove EV in Cina senza il logo dei quattro anelli

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 5 agosto 2024)è pronta a lanciare sul mercato cinese una nuova serie di EV, auto elettriche sviluppate ine per laQuesta strategia dimira a ribaltare un trend di vendita tutt’altro che positivo nel Paese asiatico, dove la concorrenza dei produttori locali è particolarmente forte. Nei primi sei mesi dell’anno,ha venduto meno di 10.000 veicoli elettrici in, mentre marchi cinesi come NIO e Zeekr hanno registrato vendite otto volte superiori. Leauto elettriche disaranno dotate di batterie fornite da CATL e di un avanzato sistema di assistenza alla guida (ADAS) sviluppato dalla start-up tecnologica locale Momenta. Questo approccio evidenzia l’intenzione didi utilizzare fornitori e tecnologie locali per adattarsi meglio alle esigenze specifiche del mercato cinese.