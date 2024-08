Ardea | aggressione in un ristorante i Carabinieri arrivano dopo oltre un’ora

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Un episodio di violenza ha scosso la tranquilla serata di un-albergo ad, evidenziando ancora una volta i problemi legati alla sicurezza e alla risposta delle forze dell’ordine sul territorio. Un avventore che si trovava nel locale ha aggredito il titolare del, colpendolo con due pugni al volto. Il motivo dell’sembrerebbe essere scaturito da una banale discussione: l’uomo, che aveva preso dei bicchieri dai tavoli apparecchiati, è stato invitato a non sparecchiare, scatenando così la sua violenta reazione. Immediatamente è stata allertata la centrale operativa dei, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha sollevato non poche polemiche. L’unica pattuglia disponibile è partita dalla vicina città di Nettuno, impiegando circae dieci minuti per raggiungere il luogo dell’accaduto.