Archeologia | scoperta cantina storica risale a di 1800 anni fa

(Di lunedì 5 agosto 2024) Importante notizia in campo archeologico:unadifa, ricerca e risultato storico L’iniziativa Art Bonus avviata per supportare il progetto dimostra l’importanza attribuita alla conservazione ed esaltazione del patrimonio storico-archeologico italiano.– notizie.comIn un’epoca in cui il vino è considerato non solo una bevanda ma un vero e proprio simbolo culturale, la recentearcheologica nel territorio di San Gimignano (Siena) apre nuove prospettive sulla comprensione della produzione vinicola antica. La 17esima campagna di scavi presso la villa romana di Aiano ha portato alla luce unaper la produzione e conservazione del vinonte a oltrefa, tra il IV e il VII secolo d.C.