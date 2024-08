Apre il bar ipnotico | Premi a chi riesce a non farsi ipnotizzare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 5 agosto 2024) È stato inaugurato un nuovo locale basato sull’ipnosi in cui ricevono uno tutti coloro i quali riescono a evitare di essere ipnotizzati Sarà che siamo abituati a vivere in due mondi culturalmente molto diversi, se non addirittura opposti, ma spesso in Occidente siamo incuriositi – o stupiti – davanti alle invenzioni orientali. In particolar modo tra Cina e Giappone l’originalità del popolo, le sue invenzioni, ci lasciano spesso di stucco. Un esempio concreto è rappresentato dall’ultima apertura nella città di Tokyo. La Capitale giapponese è tornata a far parlare di sé per l’inaugurazione di un bar basato sull’ipnosi. Il tentativo è quello di offrire a tutti coloro che sono cresciuti guardando i celebri ipnotizzatori in televisione un’esperienza reale e concreta. Un’attività diversa da tutte le altre. A Tokyo ha aperto un bar(Pixabay) – Notizie.