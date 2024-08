Antenucci sicuro | | Mi sento ferrarese e lotterò per la Spal fino alla morte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono bastati sette minuti a Mirco(foto) per mettere il proprio sigillo sull’amichevole col Forlì. A quasi 40 anni, il capitano si appresta a giocare l’ultima stagione, con l’obiettivo di chiudere in bellezza dopo un campionato al di sotto delle aspettative. "Adesso l’importante è trovare una identità di gioco e una forma fisica che ci permetta di fare prestazioni positive, però fare gol fa sempre bene – confessa –. Mister Dossena è un grande lavoratore, un tecnico pignolo che ci sprona ogni giorno: ha puntato sull’aspetto fisico e su quello tattico. Quando si cambia progetto tecnico c’è meno tempo per mettere in pratica quello che chiede il nuovo allenatore, poi è normale che in questa fase si fatichi di più anche a causa dei carichi lavoro. Gli applausi dei tifosi? Il loro entusiasmo non mi sorprende, li conosco bene.