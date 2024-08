Al mudaC la perfomance per voce e live electronics di Felicita Brusoni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 5 agosto 2024) CARRARA – Attesa per l’appuntamento del 6 agosto al Museo delle Arti Carrara,Si esibirà dalle 21,30 in una performance per, in dialogo con l’installazione Alle montagne di Gabriele Landi presente nella Project room fino al 29 settembre. L’opera è un omaggio a Carrara e ai suoi monti, dove l’artista evoca la maestosità delle montagne, con la dovizia di un ricamo su carta, all’interno di un piccolo spazio. Il lavoro si compone di due elementi uniti fra loro da un legame segreto che gli spettatori sono invitati a scoprire. L’improvvisazione prenderà libero spunto dalle trame create da Landi, dando loro forma sonora e immergendo il pubblico in un caleidoscopio vocale.