A Pride Village Cromosoma X e si elegge il gay più bello d’Italia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (askanews) – In un mondo in cui troppa gente guida una Smart, qualche pazzo nutre ancora il desiderio di mettere al mondo dei figli. Quindi la domanda diventa: che genitori saremmo e cosa insegneremmo a quest’ipotetica e sfortunata creatura? È a questo interrogativo che mercoledì 7 agosto tenterà di dare risposta il comico e sceneggiatore Andrea Di Castro nel nuovo spettacolo “X” che porterà sul palco delVirgo, il grande Festival LGBTQIA+ di Padova. “X” è un monologo comico che si fa dialogo tra un padre e un figlio che forse non nascerà mai; un bambino immaginario e senza genere, che, ingenuamente, si fa metafora dell’umanità tutta, senza distinzioni di sorta. Giovedì 8 agosto i cancelli del Festival si apriranno come di consueto alle 19.