A che ora l’atletica oggi alle Olimpiadi | programma 5 agosto ordine degli eventi azzurri in gara

(Di lunedì 5 agosto 2024)lunedì 5proseguono le gare di atletica leggeradi Parigi 2024. Continua il grande spettacolo allo Stade de France per quanto riguarda la ReginaSport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno quattro titoli: salto con l’asta maschile, 5000 metri femminile, 800 metri femminile, lancio del disco femminile. Nadia Battocletti se la vuole giocare nella finale dei 5000 metri: la Campionessa d’Europa incrocerà tre big assolute come la kenyana Faith Kipyegon (Campionessa del Mondo), l’olandese Sifan Hassan (Campionessa Olimpica di Tokyo 2020) e l’etiope Gudaf Tsegay (primatista mondiale). Daisy Osakue proverà a fare bella figura nell’atto conclusivo del lancio del disco, dove le grandi favorite sono la statunitense Valarie Allman (Campionessa Olimpica in carica) e la croata Sandra Elkasevic (trionfatrice a Londra 2012 e Rio 2016).