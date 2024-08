A che ora è la finale di Duplantis oggi in tv? Orario preciso salto con l’asta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) A che ora è ladi Armandin tv? Ecco l’delconalle Olimpiadi di Parigi 2024. E’ uno dei momenti più attesi quello che vedrà Mondo, il fenomenale svedese, alla ricerca innanzitutto dell’oro olimpico, quindi della possibilità di battere il record del mondo, lui che è un vero e proprio dominatore della specialità con 6.24. Ma a che ora si terrà questa attesissima? Scopriamolo assieme. COME VEDERE IN TV LADILadi Armandsarà visibilein tv alle ore 19 di lunedì 5 agosto: diretta in esclusiva su Discovery+, che trasmette integralmente tutti gli istanti dei Giochi. Su Eurosport 1, canale 210 del bouquet di Sky Sport e anche su Dazn in streaming così come su Sky Go e NOW. Su Rai Due, infine, la diretta in chiaro con streaming su Rai Play.