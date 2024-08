100 milioni alla Banca di Sviluppo Africana BOAD | Il Fondo Italiano per il Clima sottoscrive il primo bond ibrido per la mitigazione dei cambiamenti climatici emesso da una banca multilaterale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) - I fondi saranno utilizzati per costruire e riabilitare infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ROMA, - EQS Newswire - 5 agosto 2024 - I fondi saranno utilizzati per finanziare progetti nel settore delle energie rinnovabili volti a mitigare gli effetti del cambiamentotico; Le iniziative saranno destinate agli otto Paesi dell'Africa Occidentale che partecipano al capitale di(www..org): Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Niger, Senegal, Togo, Mali e Guinea-Bissau. Un'operazione da 100di euro per finanziare progetti volti a mitigare itici in Africa Occidentale, attraverso la sottoscrizione delda unae destinato esclusivamente a questa finalità.