Una seconda famiglia per i bimbi la missione dell’associazione La Gazza | Cresce il numero di coppie che si preparano per l’affido

(Di domenica 4 agosto 2024) Macerata, 4 agosto 2024 – Offrire una“in più” a un bambino che vive una difficoltà con il suo nucleo familiare: è questa la mission della Goccia di Macerata, nata dall’esperienza di affido e di seguente adozione nazionale di una coppia, Paolo Carassai e Flavia Cicconi, che poi si aperta all’accoglienza non solo della loro Alexia ma anche di tanti altri bambini. Nata nel 2001 come comunità familiare da 0 a 6 anni, dal 2012 l’esperienza della Goccia si è trasformata: “L’associazione oggi è una rete di famiglie, le quali si preoccupano di prendere per mano chi si avvicina alla nostra realtà, chi ha desiderio di conoscere il tema dele di diventareaccogliente”, spiega la presidente Valeria Rossi.