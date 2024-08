Tragico scontro in galleria | un morto e due feriti gravi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) San Giovanni Bianco. Una persona ha perso la vita in un grave incidente d’auto che si è verificato domenica (4 agosto) intorno alle 14.30 sulla statale 470 della Val Brembana, nel comune di San Giovanni Bianco, nellaCornello, in prossimità di Camerata Cornello. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime frammentarie informazioni sembra che ci siano altre due persone rimaste ferite in maniera grave. A rimanere coinvolte nello schianto mortale, due automobili. Da una prima ricostruzione un’Audi A3 stava scendendo dalla Valle Brembana in direzione San Giovanni Bianco mentre un furgoncino, modello Caddy, viaggiava in direzione opposta. Loall’interno della. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo di 65 anni che si trovava alla guida del furgoncino, soccorso immediatamente ma purtroppo deceduto sul posto.