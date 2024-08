Tiro a segno Massimo Spinella terzo dopo la prima ripresa delle qualificazioni della pistola automatica alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Chi ben comincia è a metà dell’opera:di Parigi 2024 per ilsi è aperta l’ultima gara del programma, quellada 25 metri maschile, con leche al terminevedonoissarsi in terza posizione. Attardato Riccardo Mazzetti, 18°. Davanti a tutti si piazza, con margine, il sudcoreano Cho Yeongjae, il quale chiude a quota 297/300 ed è in linea per stabilire il nuovo record del mondo, attualmente fissato a quota 593/600.sue spdue tiratori si attestano a quota 294. Il cinese Li Yuehong è secondo grazie ad un maggior numero di mouche, 16 contro 13, rispetto all’azzurroed in piena corsa per l’accesso all’ultimo atto. Nelle serie da 8? l’azzurro fa 100/100, mentre in quelle da 6? e 4? chiude a quota 97/100.