Tari siamo pronti a studiare una possibile rimodulazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Proseguiremo nel confronto costruttivo e fattivo con i sindacati, come abbiamo sempre fatto, al fine di ragionare su unadelle agevolazioni dellanell’interesse della comunità". Lo conferma, al Carlino, l’assessore al Bilancio Marco Giacanella, dopo l’intervento pubblico di Cgil, Cisl e Uil in cui, attraverso una missiva indirizzata a tutti i consiglieri, richiedevano un incontro all’amministrazione comunale per chiedere di rivedere e rafforzare il sistema degli sgravi alle famiglie. D’altronde non mancano le proteste da parte delle famiglie per il salasso in bolletta, visto il rincaro del 7,45 per cento del costo della tassa sui rifiuti.